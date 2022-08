拜登簽署《晶片及科學法案》 催谷半導體業在美國生產和研究（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週二簽署歷史性的《晶片及科學法案》生效,目的是調動聯邦補貼資金,催谷半導體業在美國的生產和研究,以便與中國競爭,並減少對其他地區國家的依賴。

拜登週二簽署的這項《晶片及科學法案》,總值2,800億美元,鼓勵美國業者從事研究,減少對台灣和南韓等地在關鍵科技的依賴,當中有520億元補貼資助給美國的半導體業界,在美國研發與生產晶片,以便與中國競爭。

法案規定,領取美國半導體補貼的公司,不得在中國投資設廠,法案也提供25%投資稅務優惠給晶片廠房,估計總值240億元,不過要支付這些稅款優惠,仍需要由國會通過獨立的撥款法案來處理。

拜登指出,未來將會是《在美國製造》,他形容這項法案是投資在美國本土千載難逢的機會。

拜登說:「處處機遇,在美國萬事都可能做,我們相信萬事都有可能做,是這國家靈魂的一部份,真的是,我們可以調動所有資源,調動所有人才轉化為希望和機會,為了本國和全世界

拜登又發推文說,這項法案可以確保美國在未來的工業領導全球,由量子電腦和人工智能,以至癌症疫苗和HIV愛滋病治療等領域。

聯邦商務部將會設立指引去評估、審批有關的申請個案。

出席今次簽署儀式的包括Micron、Intel、Lockheed Martin、HP和AMD等科技公司的行政總裁,白宮內閣官員以及汽車業代表和工會領袖等人士。

至於中國就堅決反對這項晶片法案,認為是冷戰思維的產物。

