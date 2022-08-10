北加州Siskiyou縣被指歧視亞裔居民（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

根據舊金山紀事報報導，北加州Siskiyou縣近日遭民權組織提起訴訟，指其對當地亞裔居民帶有種族偏見，並且製造毒品恐慌，訴狀指，當地警方對亞裔司機的截停行動，明顯高於其他駕駛人，而縣府也有政策涉嫌歧視亞裔居民。

美國民權自由聯盟（ACLU），以及亞美公義促進中心，近日代表Siskiyou縣1,200位亞裔居民，向位於沙加緬度的聯邦法院提出集體訴訟，控告該縣以及警方涉嫌歧視亞裔。

訴狀指，當地縣警對亞裔司機的截停比其他駕駛人平均多出12倍，又說縣議員通過的一項政策，要讓不受歡迎的少數族裔離開該縣，包括限制取水管道，並對物業設置留置權（lien）。

在警方攔停的部分，訴訟指，數年前有報導稱，北加州有愈來愈多亞裔難民搬來的同時，大麻種植場也日益增加。

時任縣警長Jon Lopey曾形容，亞裔都是大麻種植者，他又在2019年1月告訴縣議員，會特別指定警員在縣內設置交通攔停站，這是過去警方從未有過的作法。

去年接任的縣警長Jeremiah LaRue，也延續此一政策，並曾歸咎當地毒品種植和罪案的增加，跟社區內的中國公民有關。

訴狀指出，2021年，該縣亞裔人口為2.4%，但被縣警攔停的比例卻高達28%，而在白天能辨識駕駛人族裔的情況下，亞裔被攔停的機率又比晚上高出60%。

而相比於白人司機，亞裔司機被攔停的機率高出17倍，被搜查的機率高出25倍，不過真正被查出違反毒品規定而被沒收大麻的亞裔，實際上僅2.3%。

至於在政策歧視亞裔方面，訴狀指出，2020年該縣縣議會投票通過，禁止業主抽取地下水使用於灌溉種植大麻，之後因違反該法例而被起訴的人當中，有68%是亞裔。

另外，2021年春天通過的另一項法例也在針對亞裔，要求房屋業主如果要從物業上運水出去，或是使用大型容器和卡車運水，都必須申請許可，而這項法例去年秋天已經被一名聯邦法官阻止。

對於有關訴訟，縣府以及涉及兩名前後任警長並未表示看法。

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