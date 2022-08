北加州Siskiyou縣被指歧視亞裔居民（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

根據舊金山紀事報報導,北加州Siskiyou縣近日遭民權組織提起訴訟,指其對當地亞裔居民帶有種族偏見,並且製造毒品恐慌,訴狀指,當地警方對亞裔司機的截停行動,明顯高於其他駕駛人,而縣府也有政策涉嫌歧視亞裔居民。

美國民權自由聯盟(ACLU),以及亞美公義促進中心,近日代表Siskiyou縣1,200位亞裔居民,向位於沙加緬度的聯邦法院提出集體訴訟,控告該縣以及警方涉嫌歧視亞裔。

訴狀指,當地縣警對亞裔司機的截停比其他駕駛人平均多出12倍,又說縣議員通過的一項政策,要讓不受歡迎的少數族裔離開該縣,包括限制取水管道,並對物業設置留置權(lien)。

在警方攔停的部分,訴訟指,數年前有報導稱,北加州有愈來愈多亞裔難民搬來的同時,大麻種植場也日益增加。

時任縣警長Jon Lopey曾形容,亞裔都是大麻種植者,他又在2019年1月告訴縣議員,會特別指定警員在縣內設置交通攔停站,這是過去警方從未有過的作法。

去年接任的縣警長Jeremiah LaRue,也延續此一政策,並曾歸咎當地毒品種植和罪案的增加,跟社區內的中國公民有關。

訴狀指出,2021年,該縣亞裔人口為2.4%,但被縣警攔停的比例卻高達28%,而在白天能辨識駕駛人族裔的情況下,亞裔被攔停的機率又比晚上高出60%。

而相比於白人司機,亞裔司機被攔停的機率高出17倍,被搜查的機率高出25倍,不過真正被查出違反毒品規定而被沒收大麻的亞裔,實際上僅2.3%。

至於在政策歧視亞裔方面,訴狀指出,2020年該縣縣議會投票通過,禁止業主抽取地下水使用於灌溉種植大麻,之後因違反該法例而被起訴的人當中,有68%是亞裔。

另外,2021年春天通過的另一項法例也在針對亞裔,要求房屋業主如果要從物業上運水出去,或是使用大型容器和卡車運水,都必須申請許可,而這項法例去年秋天已經被一名聯邦法官阻止。

對於有關訴訟,縣府以及涉及兩名前後任警長並未表示看法。

