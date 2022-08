南舊金山再撥款予租金援助計劃 協助可能被迫遷居民（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

南舊金山(南三藩市)市議會決定再撥款,逾28萬元予租金援助計劃,旨在幫助有機會被迫遷的居民,並希望幫助居民繼續留在該市。

南舊金山於2020年4月疫情爆發時實施第一次的租金援助計劃,當時市議會撥款近53萬元,而居民可以申請一筆過高達4,500元的租金援助。

南舊金山市長Mark Nagales表示,那些不符合資格,或已經用完州和縣援助的人,可以申請這個援助,並希望幫助居民繼續留在南舊金山。

根據南舊金山數據,租金援助計劃已向該市135戶家庭提供援助,平均的援助金額是3,300元,這項計劃是由YMCA青年社區中心協助發放,市議會並表示,將可能擴大援助範疇。

接受過該市租金援助的居民,將獲得水電費援助。

該計劃對市內任何人開放,想了解更多的民眾,可以致電YMCA,電話:(650) 276-4101(分機4),或親臨YMCA位於南舊金山的地點Huntington Avenue 1486號路段查詢。

