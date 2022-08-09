南舊金山再撥款予租金援助計劃 協助可能被迫遷居民（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

南舊金山（南三藩市）市議會決定再撥款，逾28萬元予租金援助計劃，旨在幫助有機會被迫遷的居民，並希望幫助居民繼續留在該市。

南舊金山於2020年4月疫情爆發時實施第一次的租金援助計劃，當時市議會撥款近53萬元，而居民可以申請一筆過高達4,500元的租金援助。

南舊金山市長Mark Nagales表示，那些不符合資格，或已經用完州和縣援助的人，可以申請這個援助，並希望幫助居民繼續留在南舊金山。

根據南舊金山數據，租金援助計劃已向該市135戶家庭提供援助，平均的援助金額是3,300元，這項計劃是由YMCA青年社區中心協助發放，市議會並表示，將可能擴大援助範疇。

接受過該市租金援助的居民，將獲得水電費援助。

該計劃對市內任何人開放，想了解更多的民眾，可以致電YMCA，電話：(650) 276-4101（分機4），或親臨YMCA位於南舊金山的地點Huntington Avenue 1486號路段查詢。

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