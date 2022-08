【KTSF】

從明年開始,聖荷西州立大學將開放5個本科專業的全線上學位。

該項在線課程主要為成年人而設,尤其是那些需要完成大學學位,同時兼顧事業的人士。

聖荷西州立大學將在網上提供5個本科學位,當中包括人類學、經濟學、跨學科工程等,有關的課程在未來準備擴展。

聖荷西州立大學在線學位的學費,每學分為450元,報名時間是9月1日至12月1日,明年1月開始上課。

該計劃一開始只適用於加州居民,但最終將涵蓋全國範圍。

有關計劃的更多信息,可瀏覽聖荷西州立大學的網站:Sjsu.edu/online

