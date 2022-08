【KTSF】

舊金山(三藩市)警方拘捕四名疑犯,包括兩名未成年人士,於他們身上起出四支槍,並於疑犯單位內搜出更多槍械及彈藥。

警方表示,警員於8月4日持搜查令去到灣景區一個單位,當時疑犯嘗試逃走,警員將他拘捕,隨後拘捕另外三名疑犯。

警方於四人身上搜出三把手槍,及一支步槍,警員於疑犯住所內起出多兩把步槍,兩個手槍彈夾、一個槍托,及不同口徑的彈藥。

四名疑犯分別是兩名16歲、19歲及20歲男性,兩名成年男子涉嫌於公眾地方藏有武器、參與幫派活動等多項罪名,被還押於舊金山縣監獄,兩名少年犯就被還押於少年司法中心。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。