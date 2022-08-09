亞裔長者接連遇襲 舊金山有市民發起遊行抗議

【KTSF 毛皓延報導】

有鑑於舊金山（三藩市）一星期内發生兩宗針對亞裔長者的襲擊，有市民發起遊行，抗議仇亞情緒，要求警方為亞裔長者提供更多保護，另一方面，警方拘捕一名疑犯，他涉嫌早前襲擊70歲的前藝術委員趙維新。

市民週日於北岸區的華盛頓廣場公園發起集會，回應一星期内先後有一名70歲亞裔婆婆，及70歲的前藝術委員趙維新遭到襲擊。

發起人表示，過去遵守秩序，集會局限於公園或行人路，但成效不大，要求警方採取實際行動。

集會發起人朱浩然（Justin Zhu）說：「我們要求警察局長在集會的十日內，舉行市民大會，讓我們討論如何應對針對亞裔長者的暴力。」

未知警察局長會否答應該請求，警方指，他們正加強巡邏華埠一帶。

舊金山警察副隊長Marc Moreno說：「我強烈譴責這些罪行，在市內發生這些事情是不可接受，我在這裡出生，這很悲哀，但我們正竭盡所能，嘗試將賊人繩之於法。」

另一方面，警方宣佈已拘捕襲擊前藝術委員趙維新的疑犯。

舊金山警方發言人Kathryn Winters說：「警方確認疑犯是34歲的舊金山居民Derrick Yearby，疑犯還押舊金山縣監獄，他涉嫌襲擊他人造成嚴重身體傷害，虐待長者、嚴重襲擊和附加重罪。」

警方指，案發於SOMA區，上星期二晚上約7點30分，疑犯和事主之間沒有任何互動，事主就被疑犯拳打腳打，事主倒臥在地上仍繼續受到攻擊。

Winters說：「探員會嘗試查問疑犯，判斷襲擊是否涉及種族原因。」

市府律師邱信福及市參事麥德誠等人亦有出席集會，麥德誠指根據警方資料，針對亞裔的仇恨犯罪於去年上升約五倍。

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