亞裔長者接連遇襲 舊金山有市民發起遊行抗議

有鑑於舊金山(三藩市)一星期内發生兩宗針對亞裔長者的襲擊,有市民發起遊行,抗議仇亞情緒,要求警方為亞裔長者提供更多保護,另一方面,警方拘捕一名疑犯,他涉嫌早前襲擊70歲的前藝術委員趙維新。

市民週日於北岸區的華盛頓廣場公園發起集會,回應一星期内先後有一名70歲亞裔婆婆,及70歲的前藝術委員趙維新遭到襲擊。

發起人表示,過去遵守秩序,集會局限於公園或行人路,但成效不大,要求警方採取實際行動。

集會發起人朱浩然(Justin Zhu)說:「我們要求警察局長在集會的十日內,舉行市民大會,讓我們討論如何應對針對亞裔長者的暴力。」

未知警察局長會否答應該請求,警方指,他們正加強巡邏華埠一帶。

舊金山警察副隊長Marc Moreno說:「我強烈譴責這些罪行,在市內發生這些事情是不可接受,我在這裡出生,這很悲哀,但我們正竭盡所能,嘗試將賊人繩之於法。」

另一方面,警方宣佈已拘捕襲擊前藝術委員趙維新的疑犯。

舊金山警方發言人Kathryn Winters說:「警方確認疑犯是34歲的舊金山居民Derrick Yearby,疑犯還押舊金山縣監獄,他涉嫌襲擊他人造成嚴重身體傷害,虐待長者、嚴重襲擊和附加重罪。」

警方指,案發於SOMA區,上星期二晚上約7點30分,疑犯和事主之間沒有任何互動,事主就被疑犯拳打腳打,事主倒臥在地上仍繼續受到攻擊。

Winters說:「探員會嘗試查問疑犯,判斷襲擊是否涉及種族原因。」

市府律師邱信福及市參事麥德誠等人亦有出席集會,麥德誠指根據警方資料,針對亞裔的仇恨犯罪於去年上升約五倍。

