美國眾議院議長佩洛西稱,台灣之行絕對值得。

佩洛西接受全國廣播公司訪問時重申,決定訪台是跟隨總統拜登的政策方向,把焦點放在亞太區,延伸印太經濟框架倡議,獲得跨黨派廣泛支持,在台灣亦受到熱烈歡迎;此行並非改變對台政策,正好是承認現狀,關乎台灣的民主,絕對值得、毫無疑問,除了象徵性,亦有實質意義。

佩洛西又指,美國不能讓北京政府孤立台灣,甚麼人可以或不能夠訪台亦不能讓北京定奪;對方的反應一如往常,並指中方之前已在其他議題上曾拒絕對話。

