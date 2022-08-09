女星Olivia Newton-John逝世 終年73歲

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知名歌手、歌舞電影Grease油脂女主角Olivia Newton-John，於週一早上在居住的南加州的牧場，在家人陪伴下離世，終年73歲。
來自澳洲的Olivia Newton-John，縱橫70年代美國流行音樂界，於29歲時伙拍尊特拉華達，在1978上映的電影Grease中，擔演女主角飾演Sandy一角。
電影中她與尊特拉華達合唱一曲You’re the One That I Want，至今依然是最暢銷單曲之一。
她四次榮獲格林美獎，其他為人所知的金曲，有Physical、Have You Never Been Mellow。
她1992年曾患上乳癌，戰勝癌病後她成立了以她名字命名的基金會，研究及分享草本治癌療法。
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