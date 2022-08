女星Olivia Newton-John逝世 終年73歲

【KTSF】

知名歌手、歌舞電影Grease油脂女主角Olivia Newton-John,於週一早上在居住的南加州的牧場,在家人陪伴下離世,終年73歲。

來自澳洲的Olivia Newton-John,縱橫70年代美國流行音樂界,於29歲時伙拍尊特拉華達,在1978上映的電影Grease中,擔演女主角飾演Sandy一角。

電影中她與尊特拉華達合唱一曲You’re the One That I Want,至今依然是最暢銷單曲之一。

她四次榮獲格林美獎,其他為人所知的金曲,有Physical、Have You Never Been Mellow。

她1992年曾患上乳癌,戰勝癌病後她成立了以她名字命名的基金會,研究及分享草本治癌療法。

