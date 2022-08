奧克蘭3萬公校學生開學 學區面臨教師短缺

【KTSF 張擎鳳報導】

週一奧克蘭(屋崙)校區新學期開學,有超過3萬名學生返回學校上課,但奧克蘭學區正面臨老師短缺的問題。

週一是奧克蘭聯合校區Montclair小學開學的第一天,所有的學生在課室上堂,他們可以選擇是否戴口罩。

奧克蘭市長Libby Schaaf和奧克蘭聯合校區的負責人到訪這所學校,目前這所學校缺少教師,而校方希望盡快填補教師的空缺。

Schaaf說:「我們知道奧克蘭需要更多的教師,而這城市生活成本昂貴,所以我們與校區合作,開展了一個計劃名為:“教師根在屋崙”,我們幫助新教師負擔生活費用,或提供高度補貼的住屋,或給予直接的補貼,以幫助他們支付房租。」

Montclair小學Tran教師說:「高薪有幫助,我認為這(薪水)就是為何教師出現短缺,有些期望真的非常高,所以我們要付較高的薪水,要更尊重教師行業,因為教師極不易為。」

市長說,讓教師來奧克蘭的一大動力是可負擔房屋,奧克蘭市政府正在努力實現這個計劃。

