奧克蘭3萬公校學生開學 學區面臨教師短缺

【KTSF 張擎鳳報導】

週一奧克蘭（屋崙）校區新學期開學，有超過3萬名學生返回學校上課，但奧克蘭學區正面臨老師短缺的問題。

週一是奧克蘭聯合校區Montclair小學開學的第一天，所有的學生在課室上堂，他們可以選擇是否戴口罩。

奧克蘭市長Libby Schaaf和奧克蘭聯合校區的負責人到訪這所學校，目前這所學校缺少教師，而校方希望盡快填補教師的空缺。

Schaaf說：「我們知道奧克蘭需要更多的教師，而這城市生活成本昂貴，所以我們與校區合作，開展了一個計劃名為：“教師根在屋崙”，我們幫助新教師負擔生活費用，或提供高度補貼的住屋，或給予直接的補貼，以幫助他們支付房租。」

Montclair小學Tran教師說：「高薪有幫助，我認為這（薪水）就是為何教師出現短缺，有些期望真的非常高，所以我們要付較高的薪水，要更尊重教師行業，因為教師極不易為。」

市長說，讓教師來奧克蘭的一大動力是可負擔房屋，奧克蘭市政府正在努力實現這個計劃。

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