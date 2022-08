王樂怡癱瘓12年熱愛生命 獲頒2022年總統義工獎（視頻）

【KTSF 記者古琳嘉報導】

疫情期間的身心健康問題格外受到關注,該如何克服健康引發的情緒問題?一位全身癱瘓12年的華裔女性王樂怡(Larue Wang),發病後仍然展現對生命的熱愛,她強調即使有殘疾,還是能過豐富的人生,而這份驚人的毅力,讓她榮獲拜登總統簽發的2022年總統義工獎。

今年51歲的王樂怡,中風已經12年了,全身癱瘓只剩下眼皮子能動。

王樂怡透過照顧者傳譯她的想法:「(記者:你能不能告訴我們,你獲頒總統獎此刻的心情?)你覺得很榮幸?她說她覺得很榮幸。」

她用靈活的眼珠子,讓照顧者用英文字母一一拼出每個字,為她發聲,儘管困難,她還是堅持要和外界保持溝通。

疫情期間,很多人面臨染疫、工作以及家庭等種種的挑戰,不少人的情緒都出了問題,甚至感到憂鬱,她以過來人的身份,給予正在經歷難關的人士一些建議。

王樂怡透過照顧者說:「朋友,所以她說哪怕是跟朋友視訊都好,不要讓自己隔絕起來。」

王樂怡說,之所以能這麼正面的看待人生,全賴信仰以及家人和朋友給她的支持,她用眨眼的方式,寫下了五本書,例如《我那被改變的人生》、《殘障人士相處指南》等,成為中風病人勇敢面對人生的最佳典範,她獲頒今年由拜登總統簽發的總統義工獎。

王樂怡透過照顧者說:「最重要的是,我希望大家認知到,殘疾人士也可以過著豐富的人生,我不是說我不會傷心,但是我希望成為一個範例,作為社區充滿生氣的貢獻者。」

國際領袖基金會創辦人傑龍和董繼玲夫婦,剛剛過去的週六,親自從首都華盛頓前來把獎頒給她。

董繼玲說:「她的經歷,真的可以說是一個,我個人覺得是非常悲慘的人生,就是對她來說她面對的這些挑戰,當然她很沮喪她也會很傷心,也會很難過,在她了解她自己的情況下,她還能夠振作自己,然後還不斷的出書,跟人家分享她的經歷,她這種熱愛生命的情懷,讓我們一般正常人,我們有時候都覺得非常得慚愧。」

被譽為亞洲私募基金女王的王樂怡,擁有哈佛MBA碩士學位,曾是高盛投資部副總裁,還創辦亞洲私募基金Asia Alternatives,管理過的資產規模超過66億美金。

2010年4月,當時年僅39歲的她,因為腦幹中風,頸部以下完全癱瘓,被診斷為閉鎖症候群患者,這意謂著她擁有清晰的意識,卻無法說話,也無法移動。

王樂怡的父親王伯元說:「12年前聽到那個消息,我不相信,我不能接受,不能接受就要接受它,最後就要接受它,然後把它忘掉,生活必須繼續,就像Laure這樣,我一直安慰她,人生有很多路徑,雖然妳在這方面碰到些困難,可是在別的方面也可以延伸你的一些興趣,讓你的人生變得更有意義。」

從人生巔峰跌落谷底,王樂怡沒有就此放棄,還是照樣參與公司事務,也不耽誤陪伴丈夫和孩子,也因此有了眨眼CEO的稱號,這樣驚人的毅力,讓王樂怡連續獲得奧巴馬、特朗普,以及拜登總統頒發的總統義工獎。

王伯元說:「我很以她為豪,她是一個非常堅強的女性,她自從12年前中風以後,她非常絕望,她要自己站起來,希望她不要認為她是殘疾,希望還是變成一個普通人一樣,這個精神非常了不起。」

王樂怡說,她在四年前退休,也把公司處理掉,將130億元的投資套現,現在回頭看,這似乎印證了她精準的理財眼光,面對當前的經濟情勢,王樂怡也給出建議:「投資逆經濟週期標的。」

經歷傷痛卻樂觀面對,王樂怡希望透過分享她的經歷,讓更多人能積極面對人生。

