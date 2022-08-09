王樂怡癱瘓12年熱愛生命 獲頒2022年總統義工獎（視頻）

【KTSF 記者古琳嘉報導】

疫情期間的身心健康問題格外受到關注，該如何克服健康引發的情緒問題？一位全身癱瘓12年的華裔女性王樂怡（Larue Wang），發病後仍然展現對生命的熱愛，她強調即使有殘疾，還是能過豐富的人生，而這份驚人的毅力，讓她榮獲拜登總統簽發的2022年總統義工獎。

今年51歲的王樂怡，中風已經12年了，全身癱瘓只剩下眼皮子能動。

王樂怡透過照顧者傳譯她的想法：「（記者：你能不能告訴我們，你獲頒總統獎此刻的心情？）你覺得很榮幸？她說她覺得很榮幸。」

她用靈活的眼珠子，讓照顧者用英文字母一一拼出每個字，為她發聲，儘管困難，她還是堅持要和外界保持溝通。

疫情期間，很多人面臨染疫、工作以及家庭等種種的挑戰，不少人的情緒都出了問題，甚至感到憂鬱，她以過來人的身份，給予正在經歷難關的人士一些建議。

王樂怡透過照顧者說：「朋友，所以她說哪怕是跟朋友視訊都好，不要讓自己隔絕起來。」

王樂怡說，之所以能這麼正面的看待人生，全賴信仰以及家人和朋友給她的支持，她用眨眼的方式，寫下了五本書，例如《我那被改變的人生》、《殘障人士相處指南》等，成為中風病人勇敢面對人生的最佳典範，她獲頒今年由拜登總統簽發的總統義工獎。

王樂怡透過照顧者說：「最重要的是，我希望大家認知到，殘疾人士也可以過著豐富的人生，我不是說我不會傷心，但是我希望成為一個範例，作為社區充滿生氣的貢獻者。」

國際領袖基金會創辦人傑龍和董繼玲夫婦，剛剛過去的週六，親自從首都華盛頓前來把獎頒給她。

董繼玲說：「她的經歷，真的可以說是一個，我個人覺得是非常悲慘的人生，就是對她來說她面對的這些挑戰，當然她很沮喪她也會很傷心，也會很難過，在她了解她自己的情況下，她還能夠振作自己，然後還不斷的出書，跟人家分享她的經歷，她這種熱愛生命的情懷，讓我們一般正常人，我們有時候都覺得非常得慚愧。」

被譽為亞洲私募基金女王的王樂怡，擁有哈佛MBA碩士學位，曾是高盛投資部副總裁，還創辦亞洲私募基金Asia Alternatives，管理過的資產規模超過66億美金。

2010年4月，當時年僅39歲的她，因為腦幹中風，頸部以下完全癱瘓，被診斷為閉鎖症候群患者，這意謂著她擁有清晰的意識，卻無法說話，也無法移動。

王樂怡的父親王伯元說：「12年前聽到那個消息，我不相信，我不能接受，不能接受就要接受它，最後就要接受它，然後把它忘掉，生活必須繼續，就像Laure這樣，我一直安慰她，人生有很多路徑，雖然妳在這方面碰到些困難，可是在別的方面也可以延伸你的一些興趣，讓你的人生變得更有意義。」

從人生巔峰跌落谷底，王樂怡沒有就此放棄，還是照樣參與公司事務，也不耽誤陪伴丈夫和孩子，也因此有了眨眼CEO的稱號，這樣驚人的毅力，讓王樂怡連續獲得奧巴馬、特朗普，以及拜登總統頒發的總統義工獎。

王伯元說：「我很以她為豪，她是一個非常堅強的女性，她自從12年前中風以後，她非常絕望，她要自己站起來，希望她不要認為她是殘疾，希望還是變成一個普通人一樣，這個精神非常了不起。」

王樂怡說，她在四年前退休，也把公司處理掉，將130億元的投資套現，現在回頭看，這似乎印證了她精準的理財眼光，面對當前的經濟情勢，王樂怡也給出建議：「投資逆經濟週期標的。」

經歷傷痛卻樂觀面對，王樂怡希望透過分享她的經歷，讓更多人能積極面對人生。

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