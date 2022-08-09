舊金山地檢官謝安宜提交文件競選博徹斯餘下任期（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）地檢官謝安宜（Brooke Jenkins）正式提交文件，將於今年11月競選，原舊金山地檢官博徹思被罷免後，餘下由11月至明年的任期。

舊金山市長布里德於上月任命謝安宜，接替被選民罷免的博徹思，至今年11月，謝安宜週一就正式向選務處提交文件，在今年11月競選博徹思餘下至明年的任期。

謝安宜表示，競選的目標，是要讓舊金山重回正軌。

謝安宜說：「此所以今天我在此提交參選文件，以便舊金山選民可以再次投票支持變革，讓我做舊金山地檢官，繼續努力，感謝你們在這裡的人。」

她指，在她過去30天裡，一直在做事情，她主要工作重點，是研究毒品交易情況，以便打擊露天毒品交易市場，並確保犯罪者被追究責任。

另一方面，她正努力確保結束槍械暴力事件，以及防止亞太裔社區受到攻擊，她指地檢處需要時間去恢復狀態，所以希望在11月之後可以繼續這項工作。

第6區市參事麥德誠，以及華人家長諮詢委員會的成員亦有份到場支持她參選。

華人家長諮詢委員會任命家長朱偉說：「我今日來支持地檢官參選，是因為治安對全部人，包括學生和家庭都十分重要，我希望城市有一個人，可以保護全部人的地檢官，做我們的人民官。」

另一方面，她指謝安宜意識到城市內的仇亞問題，並且願意面對和聆聽華人聲音。

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