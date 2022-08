舊金山地檢官謝安宜提交文件競選博徹斯餘下任期（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)地檢官謝安宜(Brooke Jenkins)正式提交文件,將於今年11月競選,原舊金山地檢官博徹思被罷免後,餘下由11月至明年的任期。

舊金山市長布里德於上月任命謝安宜,接替被選民罷免的博徹思,至今年11月,謝安宜週一就正式向選務處提交文件,在今年11月競選博徹思餘下至明年的任期。

謝安宜表示,競選的目標,是要讓舊金山重回正軌。

謝安宜說:「此所以今天我在此提交參選文件,以便舊金山選民可以再次投票支持變革,讓我做舊金山地檢官,繼續努力,感謝你們在這裡的人。」

她指,在她過去30天裡,一直在做事情,她主要工作重點,是研究毒品交易情況,以便打擊露天毒品交易市場,並確保犯罪者被追究責任。

另一方面,她正努力確保結束槍械暴力事件,以及防止亞太裔社區受到攻擊,她指地檢處需要時間去恢復狀態,所以希望在11月之後可以繼續這項工作。

第6區市參事麥德誠,以及華人家長諮詢委員會的成員亦有份到場支持她參選。

華人家長諮詢委員會任命家長朱偉說:「我今日來支持地檢官參選,是因為治安對全部人,包括學生和家庭都十分重要,我希望城市有一個人,可以保護全部人的地檢官,做我們的人民官。」

另一方面,她指謝安宜意識到城市內的仇亞問題,並且願意面對和聆聽華人聲音。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。