【KTSF】

週一有數百個航班被取消,1千多個航班延誤。

Flight Aware網站報告,全美週一早上有超過300班航班被取消,和1千多個航班延誤。

剛過去的週末有超過1600班航班被取消,和大約1萬5千班航班延誤。

當中大部分是因為惡劣天氣的影響,例如大雨和山洪暴發。

但部分原因是由於航空公司人手短缺,和航空交通管制延誤的影響。

