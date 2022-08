【KTSF】

前總統特朗普的海湖莊園遭到聯邦調查局大肆搜索,連保險箱也遭到破解。

特朗普當時人不在場,事後發出聲明痛批,此次搜索是沒有必要也不適當的。

他把箭頭指向激進左翼民主黨人士,表示那些人極度不希望他參選2024年總統之爭,因此發動這樣的攻擊。

他說這是國家的黑暗時刻,表示自己的住所正被一大群聯邦調查局特工包圍、突襲和佔領,而且是未經通知,以前的美國總統從未發生過的事。

