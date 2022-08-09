加州近百萬合資格人士尚未申請學生貸款減免（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

教育部的公職服務學生貸款減免計劃，有近100萬加州人有資格獲得，但只有大約1萬人申請，並成功獲得了貸款減免。新的資訊宣傳計劃「加州學生債務挑戰」（California Student Debt Challenge），目的是在今年截止日期之前，向借款人分發更多信息。

週一加州借款人權益工程，及加州司法部長齊聚一堂，在網上啟動「加州學生債務挑戰」活動，這項活動要告訴公眾有關學生貸款寬免，以及如何在10月31號到期前申請。

由聯邦政府資助的「公共服務貸款減免」計劃，給予借款人在完成10年的公共服務後，免除剩餘未還清的學生貸款。

聯邦政府最初在2007年推出公共服務學貸免除計劃，合資格的僱員按月還款10年後，剩餘欠款就可免除，計劃推行後到2021年4月為止，只有2%的申請人獲得減免，不獲得批准的主要原因包括貸款的種類不合資格，比如私營機構提供的學生貸款就不在其中，另一原因是申請人的工作不符合公共服務規定。

為了解決問題，教育部去年10月修改了免除學貸的標準，凡是工作崗位符合資格，並且入職10年以上的人，都可享受待遇。

州長紐森表示，公共服務學貸免除計劃，規則雖然寬鬆了，但今年10月31的期限正在慢慢逼近，所以致力分享更多有關計劃的信息。

他又指，大約有100萬加州人可以符合條件，但只有大約至有1萬人申請，並獲得了貸款減免。

而司法部長Rob Bonta指，這項宣傳活動，可以提高僱員和僱主對計劃的認知，在公共部門供職十年的人，包括教師、護士、急救人員和軍人等，許多公職人員可申請，當中包括任何級別的政府組織和非牟利的公共服務組織。

詳細信息可上網瀏覽，網址是：http://www.californiaborrowers.org

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