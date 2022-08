加州近百萬合資格人士尚未申請學生貸款減免（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

教育部的公職服務學生貸款減免計劃,有近100萬加州人有資格獲得,但只有大約1萬人申請,並成功獲得了貸款減免。新的資訊宣傳計劃「加州學生債務挑戰」(California Student Debt Challenge),目的是在今年截止日期之前,向借款人分發更多信息。

週一加州借款人權益工程,及加州司法部長齊聚一堂,在網上啟動「加州學生債務挑戰」活動,這項活動要告訴公眾有關學生貸款寬免,以及如何在10月31號到期前申請。

由聯邦政府資助的「公共服務貸款減免」計劃,給予借款人在完成10年的公共服務後,免除剩餘未還清的學生貸款。

聯邦政府最初在2007年推出公共服務學貸免除計劃,合資格的僱員按月還款10年後,剩餘欠款就可免除,計劃推行後到2021年4月為止,只有2%的申請人獲得減免,不獲得批准的主要原因包括貸款的種類不合資格,比如私營機構提供的學生貸款就不在其中,另一原因是申請人的工作不符合公共服務規定。

為了解決問題,教育部去年10月修改了免除學貸的標準,凡是工作崗位符合資格,並且入職10年以上的人,都可享受待遇。

州長紐森表示,公共服務學貸免除計劃,規則雖然寬鬆了,但今年10月31的期限正在慢慢逼近,所以致力分享更多有關計劃的信息。

他又指,大約有100萬加州人可以符合條件,但只有大約至有1萬人申請,並獲得了貸款減免。

而司法部長Rob Bonta指,這項宣傳活動,可以提高僱員和僱主對計劃的認知,在公共部門供職十年的人,包括教師、護士、急救人員和軍人等,許多公職人員可申請,當中包括任何級別的政府組織和非牟利的公共服務組織。

詳細信息可上網瀏覽,網址是:http://www.californiaborrowers.org

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。