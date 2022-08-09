拜登夫婦到肯州視察水災災情

【KTSF 傅景竑報導】

總統拜登夫婦週一視察肯塔基州風暴過後的水災災情，拜登承諾，聯邦將會提供更多支援。

拜登夫婦週一抵達肯塔基州東部地區，隨即坐車前往Breathitt縣，視察風暴過後帶來的水災災情，拜登承諾將會提供聯邦更多援助，幫助災區重建。

拜登說：「我向你們承諾，我們在一起，聯邦政府以及州和縣和市，我們在一起直至每個人返回原居地，不是開玩笑。」

白宮發言人表示，聯邦緊急事務管理署（FEMA）已經提供超過310萬元在紓困基金，協助賑災，同時也有數以百計的拯救人員，被調派到災區協助救災。

肯塔基州這場水災，單在48小時內下雨8吋至10吋半，共造成最少37人死亡。

氣象當局表示，水災仍然是當地最大的威脅，並且警告說，在未來幾天還會有更多雷暴。

拜登又說，肯塔基州的水災，和全國各地的極端天氣，再次提醒大家，氣候變化帶來更嚴重和快速的衝擊，反映出有迫切需要作出投資，好讓社區有更好的應對能力。

這是拜登上台後第二次到訪肯塔基州，上一次是在去年12月，當時龍捲風橫掃肯塔基州，有77人死亡，造成廣泛破壞。

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