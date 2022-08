拜登夫婦到肯州視察水災災情

【KTSF 傅景竑報導】

總統拜登夫婦週一視察肯塔基州風暴過後的水災災情,拜登承諾,聯邦將會提供更多支援。

拜登夫婦週一抵達肯塔基州東部地區,隨即坐車前往Breathitt縣,視察風暴過後帶來的水災災情,拜登承諾將會提供聯邦更多援助,幫助災區重建。

拜登說:「我向你們承諾,我們在一起,聯邦政府以及州和縣和市,我們在一起直至每個人返回原居地,不是開玩笑。」

白宮發言人表示,聯邦緊急事務管理署(FEMA)已經提供超過310萬元在紓困基金,協助賑災,同時也有數以百計的拯救人員,被調派到災區協助救災。

肯塔基州這場水災,單在48小時內下雨8吋至10吋半,共造成最少37人死亡。

氣象當局表示,水災仍然是當地最大的威脅,並且警告說,在未來幾天還會有更多雷暴。

拜登又說,肯塔基州的水災,和全國各地的極端天氣,再次提醒大家,氣候變化帶來更嚴重和快速的衝擊,反映出有迫切需要作出投資,好讓社區有更好的應對能力。

這是拜登上台後第二次到訪肯塔基州,上一次是在去年12月,當時龍捲風橫掃肯塔基州,有77人死亡,造成廣泛破壞。

