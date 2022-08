【有線新聞】

美國總統拜登簽署《晶片與科學》法案,他又重提中方曾主動游說阻止法案。

拜登指中國及日、韓等,都推動吸引本地生產晶片的政策,美國亦要令晶片回歸本地生產,以降低價格及創造就業,關乎經濟利益及國家安全,指中國共產黨曾主動游說企業阻止通過法案。

他又在開場時重提多年前與國家主席習近平見面時,習近平問他如何用一個詞語定義美國,他當時回答「可能性」。

民主黨的國會領袖,包括眾議院議長佩洛西及參議院多數黨領袖舒默,都有在儀式上發言。

