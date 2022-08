【KTSF】

隨著近年來山火越來越頻繁發生,和越來越嚴重,柏克萊市消防局發布提醒,當局一旦發佈『極端山火天氣』,北部的Berkeley Hills社區居民要關注消息,並做好撤離準備。

這個警報是在高溫、乾燥環境、加上強風,可大幅提升山火蔓延的速度時會發布。

消防局指出,一旦當局發布極端山火天氣警報,建議危險地區居民制定計劃,暫住在其他地方,或做好撤離的一切準備。

極端山火天氣警報,比較常見的紅色火災危險警告來的更加嚴重,但是也比較罕見。

上一次發布極端山火天氣警報是2020年夏季的兩天。

