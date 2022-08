新墨西哥州4穆斯林男子先後遭槍殺

【KTSF】

新墨西哥州警方正聯同聯邦調查局(FBI),調查近期先後有四名穆斯林男子在一個社區先後遭伏擊槍殺的事件,是否有關連。

四名穆斯林男子全部在新墨西哥州Albuquerque社區,先後在九個月期間分別遭到近距離伏擊,行刑式槍殺。

當局正尋找線索,看看這四宗槍殺案是否有關連。

最近的一宗發生在上星期五晚,警方透露,四名受害人有一個共通點,就是他們屬於同一個種族和宗教,他們都是巴基斯坦裔,以及信奉伊斯蘭教。

槍殺案震驚整個社區,當地警方特別開設一個網站,方便民眾提供有關照片或視頻影片,幫助破案。

有關方面已經懸紅合共三萬元,給提供破案線索的人士,新墨西哥州政府也已加強警力巡邏案發的社區。

