新墨西哥州4穆斯林男子先後遭槍殺

August 9, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(Albuquerque PD / City of Española / The Islamic Center of New Mexico )

【KTSF】

新墨西哥州警方正聯同聯邦調查局（FBI），調查近期先後有四名穆斯林男子在一個社區先後遭伏擊槍殺的事件，是否有關連。

四名穆斯林男子全部在新墨西哥州Albuquerque社區，先後在九個月期間分別遭到近距離伏擊，行刑式槍殺。

當局正尋找線索，看看這四宗槍殺案是否有關連。

最近的一宗發生在上星期五晚，警方透露，四名受害人有一個共通點，就是他們屬於同一個種族和宗教，他們都是巴基斯坦裔，以及信奉伊斯蘭教。

槍殺案震驚整個社區，當地警方特別開設一個網站，方便民眾提供有關照片或視頻影片，幫助破案。

有關方面已經懸紅合共三萬元，給提供破案線索的人士，新墨西哥州政府也已加強警力巡邏案發的社區。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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