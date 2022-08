【KTSF 馮政浩報導】

美國人債務總額6月份高達401億元,超過經濟學者預期。

剛剛發表的數字顯示,美國人在6月份的負債總額是401億元,大幅超過5月份的修訂額238億元。

聯邦儲備局表示,6月份的借貸增加超過一成,而5月份的增幅只是6.3%。

以信用卡結餘為主的循環信貸,在6月分大增16%。而非循環信貸,例如汽車和學生貸款,也增加接近9%。

而整體來看,非房屋有關債務在今年第二季的增加,是6年來最高,達到1030億元。

