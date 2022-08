白宮批評解放軍台海軍演屬挑釁 美日澳聯合聲明要求停止

【有線新聞】

美國白宮發言人批評,解放軍在台海軍演是挑釁和不負責任,令局勢顯著升級;中方駁斥美日澳要求停止軍演的聯合聲明,是顛倒黑白、混淆視聽,重申反制行動理所當然。

解放軍連日在台海軍演,回應美國眾議院議長佩洛西訪台。白宮發言人批評,行動挑釁、不負責任,指北京試圖改變台海現狀,令局勢顯著升級,帶來誤判風險,有違美國維持台海和平穩定的目標。

美國日前聯同日本和澳洲發表聯合聲明,要求立即停止軍演,以外交手段解決爭端。

中國駐日大使館駁斥是顛倒黑白、混淆視聽,毫無公理可言,強調針對佩洛西訪台,北京採取反制行動理所當然,旨在向肇事分子發出警示,對「台獨」勢力予以懲戒。

中方又反駁日本宣稱有解放軍演習發射的導彈,落入日本專屬經濟區的說法,認為根本站不住腳,指中日在有關海域尚未劃界,批評日本渲染操弄,敦促勿玩弄「以台制華」的政治把戲。

而中國外長王毅周六與伊朗外長阿卜杜拉希揚通電話時,亦再次批評佩洛西訪台侵犯中國主權。

