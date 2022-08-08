烏克蘭穀物貨輪陸續抵土耳其

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烏克蘭恢復穀物出口，陸續有更多貨輪抵達土耳其。總統澤連斯基期望可紓緩全球糧食危機，但警告仍面對俄軍攻擊的風險，又指控俄軍轟炸歐洲最大核電廠，是危及所有人性命的危險罪行。

由敖德薩港口出發、載著數萬噸烏克蘭粟米的貨輪，順利抵達土耳其伊斯坦布爾，接受檢查後會前往愛爾蘭、英國。

這些貨輪早於多月前已裝貨，但俄烏戰事爆發後無法起航，直到上月聯合國和土耳其斡旋下，俄烏簽定糧食出口協議，才恢復穀物運輸。周六更有巴巴多斯的貨船進入敖德薩的港口，是2月開戰以來，首次有外國船隻抵達烏克蘭。

烏克蘭總統澤連斯基期望，國際夥伴繼續保障航運安全，以解決當前全球糧食危機，但警告仍面對俄軍攻擊風險。

在中部第聶伯羅，烏方指控俄軍炮轟住宅區、幼稚園，俄軍則聲稱殲滅了多名外國傭兵，又否認攻擊鄰近的扎波羅熱核電廠，反指是烏軍施襲。

烏克蘭則指控俄軍以火箭炮轟炸這座歐洲規模最大的核電廠，歐盟就此譴責俄軍，國際原子能機構亦表示極度關注。

澤連斯基形容俄軍轟炸核電廠，是對烏克蘭以至全歐洲人犯下的最危險罪行，質疑國際特赦組織選擇性發聲。

國際特赦組織上周發表報告，批評烏克蘭在住宅區駐兵，危及平民安全。澤連斯基直指有關說法，是將侵略者責任轉嫁予受害人。

國際特赦組織烏克蘭分部負責人亦辭職抗議，批評旨在保護平民的報告，無意中成為俄羅斯的外宣工具。

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