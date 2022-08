烏克蘭穀物貨輪陸續抵土耳其

【有線新聞】

烏克蘭恢復穀物出口,陸續有更多貨輪抵達土耳其。總統澤連斯基期望可紓緩全球糧食危機,但警告仍面對俄軍攻擊的風險,又指控俄軍轟炸歐洲最大核電廠,是危及所有人性命的危險罪行。

由敖德薩港口出發、載著數萬噸烏克蘭粟米的貨輪,順利抵達土耳其伊斯坦布爾,接受檢查後會前往愛爾蘭、英國。

這些貨輪早於多月前已裝貨,但俄烏戰事爆發後無法起航,直到上月聯合國和土耳其斡旋下,俄烏簽定糧食出口協議,才恢復穀物運輸。周六更有巴巴多斯的貨船進入敖德薩的港口,是2月開戰以來,首次有外國船隻抵達烏克蘭。

烏克蘭總統澤連斯基期望,國際夥伴繼續保障航運安全,以解決當前全球糧食危機,但警告仍面對俄軍攻擊風險。

在中部第聶伯羅,烏方指控俄軍炮轟住宅區、幼稚園,俄軍則聲稱殲滅了多名外國傭兵,又否認攻擊鄰近的扎波羅熱核電廠,反指是烏軍施襲。

烏克蘭則指控俄軍以火箭炮轟炸這座歐洲規模最大的核電廠,歐盟就此譴責俄軍,國際原子能機構亦表示極度關注。

澤連斯基形容俄軍轟炸核電廠,是對烏克蘭以至全歐洲人犯下的最危險罪行,質疑國際特赦組織選擇性發聲。

國際特赦組織上周發表報告,批評烏克蘭在住宅區駐兵,危及平民安全。澤連斯基直指有關說法,是將侵略者責任轉嫁予受害人。

國際特赦組織烏克蘭分部負責人亦辭職抗議,批評旨在保護平民的報告,無意中成為俄羅斯的外宣工具。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。