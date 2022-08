【KTSF】

舊金山(三藩市)安老自助處8月底將舉行商務清潔培訓,名額有限,有興趣的民眾可以致電查詢。

舊金山安老自助處即將在8月30號到11月17號舉行商務清潔培訓。

課程包括學習在辦公室、醫院、酒店等公共設施的清潔技能,機器運用及清潔用品的安全使用,並取得加州認可的證書。

培訓證書可證明參加者達到市府清潔員最低入職要求,中心也會提供其他就業協助。

名額有限,有興趣的民眾請致電(415) 677-7500。

