美國總統拜登新型肺炎檢測呈陰性。

拜登新型肺炎檢測呈陰性仍正隔離,白宮醫生指拜登感覺很好,但謹慎起見正等待第二次檢測結果,期間會繼續接受隔離。

79歲的拜登上月21日確診,約一星期後康復一度恢復公開活動,但他於上月30日檢測「復陽」,白宮醫生指是服用新型肺炎口服藥會有的少數情況。

