參議院民主黨人通過7600億元降通脹法案

August 8, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞
(Bureau of the Fiscal Service / Pixabay /Pxhere)

【KTSF】

國會參議院民主黨人週日通過7600億元降通脹法案，包括健保、稅務等，其中健保方面，持有俗稱紅藍白卡，即聯邦醫療健保的長者，每年在藥物的自費開支上限設為2千元，這項法案更是美國史上應對氣候變遷，作出最龐大的投資，被視為拜登政府的一大勝利。

聯邦參議院星期天在共和黨人全數投下反對票的情況下，靠著民主黨籍副總統賀錦麗一票，打破50票對50票的僵局，通過包括健保、氣候變遷，以及稅務的降通膨法案，涉及7600億元。

該法案除了成為美國史上針對氣候作出最龐大的近4千億元投資，也針對健保作出重大改變，包括讓聯邦醫療保險Medicare，在特定藥物及補助方面，有權協商控制價格，以及每年長者在藥物的自費開支上限設為2千元。

法案建議向企業加稅，以應付部分開支。

週日在參議院通過的這項重大經濟法案，預計將於8月12號，在民主黨人控制的眾議院表決通過後，送交拜登總統簽署實行。

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