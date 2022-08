參議院民主黨人通過7600億元降通脹法案

【KTSF】

國會參議院民主黨人週日通過7600億元降通脹法案,包括健保、稅務等,其中健保方面,持有俗稱紅藍白卡,即聯邦醫療健保的長者,每年在藥物的自費開支上限設為2千元,這項法案更是美國史上應對氣候變遷,作出最龐大的投資,被視為拜登政府的一大勝利。

聯邦參議院星期天在共和黨人全數投下反對票的情況下,靠著民主黨籍副總統賀錦麗一票,打破50票對50票的僵局,通過包括健保、氣候變遷,以及稅務的降通膨法案,涉及7600億元。

該法案除了成為美國史上針對氣候作出最龐大的近4千億元投資,也針對健保作出重大改變,包括讓聯邦醫療保險Medicare,在特定藥物及補助方面,有權協商控制價格,以及每年長者在藥物的自費開支上限設為2千元。

法案建議向企業加稅,以應付部分開支。

週日在參議院通過的這項重大經濟法案,預計將於8月12號,在民主黨人控制的眾議院表決通過後,送交拜登總統簽署實行。

