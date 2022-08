奧克蘭夜店及餐廳先後發生槍擊案 東主憂生意變差

【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)市發生兩宗槍擊案,兩宗案件分別發生於市中心的夜店及餐廳附近,造成一人死亡三人受傷,商舖負責人表示,暴力罪行使到生意變差。

市中心一間夜店老闆Oscar Edwards指,他的生意下跌接近八成,與幾年前相比大幅減少。

除了疫情的關係,他指暴力使到所有人都不願出門,他擔心週六發生的兩宗槍擊案,會令更多顧客不敢光顧市中心的商鋪,預期未來幾星期的生意會減少,又指沒有人想為了夜生活而犧牲自己的性命。

奧克蘭警方指出,週六凌晨約12點15分,於Webster街夾14街有賊人嘗試偷車,事主與賊人互相交火,造成一人嚴重受傷。

而在約凌晨3點,17街夾Broadway亦發生槍擊案,造成一人死亡,兩人受傷。

一間夜店的老闆Richard Ali指,其中一宗槍擊案於自己的店鋪外發生,該夜店的生意與三年前相比下跌七成五,他於奧克蘭擁有三間夜店,指有人不敢去到奧克蘭市中心,亦有人怕了夜店。

酒吧及夜店老闆的生計,都依賴客人於感到安全的情況下過來消費,他們於顧客進入店舖前,會使用金屬探測器檢查顧客是否藏有武器,保障顧客安全。

他又指,最大的問題是,市面上流通大量非法槍械,形容現在每個人都手持一支槍。

除了解決違法槍械問題,店舖老闆亦希望晚上有警員徒步巡邏。

