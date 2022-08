猴痘被列為醫療緊急狀態 學者分析疫情是否可怕（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

聯邦政府在週四宣布猴痘疫情為公共衛生緊急事件,因為猴痘患者大多屬於同性或雙性戀男性,一位醫學倫理學者表示,不應該針對這個社區,而是積極面對猴痘傳播問題。

拜登政府在週四宣布猴痘構成公共衛生緊急事件,在全美已看到至少7100人感染猴痘,這項宣布令將開放更多聯邦資源對抗猴痘疫情。

紐約大學醫學院醫學倫理處長Arthur Caplan說:「猴痘可能在以前不會構成公衛緊急事件,但我們才剛經歷新冠肺炎,我們看到聯邦政府一開始怠惰應對Covid爆發。」

雖然拜登政府週四宣布猴痘是公共緊急事件,猴痘疫苗不足的問題還是存在,紐約及舊金山是全國猴痘最嚴重的兩個城市,它們指現有的疫苗量 ,不足以向民眾開放施打第二劑疫苗。

白宮則表示,已提供超過110萬劑疫苗,也增加猴痘檢測量能,達到每週8萬件檢測。

Caplan說:「我們不能重蹈覆轍,像新冠疫情期間,把全部焦點放在本地,猴痘不只是在美國而已,我們需要幫助這些沒有能力產出疫苗的地方。」

猴痘病毒是透過長時間肌膚接觸傳遞,包括擁抱、接吻、等親密接觸,目前大多染疫的民眾屬於同性、雙性,及男性之間有性行為的人士,但是公衛專家強調,所有人都有可能感染。

目前美國還未出現因猴痘而死亡的案例,其他國家則出現少數死亡個案。

Caplan說:「這不是同性戀男性的病毒,猴痘也在非洲,當地患者也幾乎都是異性戀者,我們也看過未成年人染疫,至於為什麼我們看到疫情在同性社區擴散,很可能是他們去的地方,他們的伴侶,或被去過非洲的人傳染,重點是這個源頭,跟同性不盡然有關,但同性社區是首當其衝的族群。」

Caplan認為猴痘是一個有辦法解決的問題,畢竟疫苗是有效對抗病毒傳播的,而且疫情還在受控範圍內。

