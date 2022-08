以色列與巴勒斯坦武裝協議停火中止加沙衝突

【有線新聞】

加沙衝突持續三天,造成超過40名巴人死亡,包括6名小童,以色列與巴勒斯坦武裝在埃及斡旋下協議停火,不過加沙上空仍有零星炮火。以色列警告如果違反停火協議會有強硬回應。

加沙最新一輪衝突持續至周日,巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織連日向以色列發射數百枚火箭炮,報復以軍空襲擊斃武裝高層。雙方周日在埃及斡旋下同意當地時間晚上11時半停火,加沙上空的炮火才逐漸平息。

埃及承諾向以色列爭取釋放兩名被扣留的武裝高層,包括上周在西岸被捕的薩阿迪。

指揮官被捕是今次以巴衝突的導火線,以色列稱要先發制人,防範親伊朗巴人武裝威脅,上周五起向加沙發動連場空襲,先後擊斃兩名巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織指揮官。

聖戰組織隨即發炮反擊,連日發射逾900枚火箭炮和迫擊炮,但大部分都被以色列鐵穹系統攔截。

交火三日期間,加沙大量民房被毀、多名婦孺傷亡。控制加沙的主要武裝組織哈馬斯,指控是以色列空襲傷及平民。

以軍則反指是聖戰組織發炮失敗誤傷己方,又發放片段稱空襲行動有避開平民和兒童。這次是自去年5月以色列與哈馬斯爆發11日交火以來,加沙時隔超過一年的最嚴重衝突,不過哈馬斯沒有介入這次交火,令衝突規模相對受控。

