安心出行加入紅黃碼 海外抵港人士四天醫學監察期禁入食肆

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香港安心出行會加入紅黃碼，確診者的二維碼明天起會顯示為紅色，海外抵港人士則是黃色，黃碼人士於醫學監察期間可以上班上學、乘搭公共交通工具，但不准進入食肆等高風險場所。

安心出行即日起更新，疫苗通行證二維碼分為「紅、黃、藍」三種顏色，確診者星期二起會顯示為紅碼，衞生署會要求他們安裝及更新程式，並確保有網絡連線，直至完成隔離後才變回一般的藍色。

至於海外抵港人士會顯示為黃碼，可以上班上學、到商場、街市、乘搭交通工具，但不能進入受599F章規定要主動審查疫苗通行證的地方，包括食肆、酒吧、健身中心及美容院等。

醫院都會實施紅黃碼，黃碼人士可以入醫院看病，但探病、陪診就不行，直至隔離期完結黃碼會自動取消。

特首李家超在記者會被問到紅黃碼，是否變相將安心出行實名制：「眾所周知，是根據其個人的實際名字，給予疫苗通行證是基於現有的措施。而分為紅碼、黃碼及回復正常的藍碼，跟現有的做法沒有分別。」

他說黃碼暫時不適用於密切接觸者。

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