安心出行加入紅黃碼 海外抵港人士四天醫學監察期禁入食肆

【有線新聞】

香港安心出行會加入紅黃碼,確診者的二維碼明天起會顯示為紅色,海外抵港人士則是黃色,黃碼人士於醫學監察期間可以上班上學、乘搭公共交通工具,但不准進入食肆等高風險場所。

安心出行即日起更新,疫苗通行證二維碼分為「紅、黃、藍」三種顏色,確診者星期二起會顯示為紅碼,衞生署會要求他們安裝及更新程式,並確保有網絡連線,直至完成隔離後才變回一般的藍色。

至於海外抵港人士會顯示為黃碼,可以上班上學、到商場、街市、乘搭交通工具,但不能進入受599F章規定要主動審查疫苗通行證的地方,包括食肆、酒吧、健身中心及美容院等。

醫院都會實施紅黃碼,黃碼人士可以入醫院看病,但探病、陪診就不行,直至隔離期完結黃碼會自動取消。

特首李家超在記者會被問到紅黃碼,是否變相將安心出行實名制:「眾所周知,是根據其個人的實際名字,給予疫苗通行證是基於現有的措施。而分為紅碼、黃碼及回復正常的藍碼,跟現有的做法沒有分別。」

他說黃碼暫時不適用於密切接觸者。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。