抵港檢疫改3+4 四天監察期配合黃碼可外出

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海外及台灣抵港人士，酒店檢疫日數由7天減至3天，餘下4天只需接受醫學監察，配合安心出行紅黃碼，政府強調新的檢疫安排，是檢視了疫情數據。

檢疫期縮短到三天，海外人士抵港當天不再視為第一天，而變成第零天，變相要在酒店4日3夜後才可離開，回家開始4天醫學監察。

醫務衞生局局長盧寵茂說：「醫學上很多類似的計算，第一日會視為第零日，事發當日視作第零日，今次這個只是對齊定義，從檢疫角度來看，旅客剛到香港不可能視為已檢疫一日。」

措施星期五正式實施，不過政府指現時正在酒店檢疫的人，如果已經隔離滿三晚，都可以提早離開，期間受「黃碼」限制。政府說檢視了疫情數據，每1,000名旅客有40名確診者，近八成人在機場或兩天後在檢疫酒店的核酸檢測找到，其餘的人抵港第三天後驗到陽性，佔旅客總數不足1%。

盧寵茂說：「風險水平是與本地相若，也相比本地密切接觸者居家檢疫時發現陽性比率為低，若然按現時措施多4晚酒店檢疫，即是總共檢疫酒店去到7晚的話，似乎不是很符合成本效益，也會影響香港連接國際。」

除了海外及台灣抵港人士，所有來自內地及澳門，但並非用「回港易」或「來港易」抵港的人，居家檢疫期亦會縮短至3晚，餘下4晚改為自我監察，但不受黃碼限制，抵港第4及第6天要做核酸檢測，星期二起，這批人在抵港第三天早上9時後除下電子手環。

香港特區行政長官李家超說：「我們與海外接軌、與內地通關，是沒有矛盾，兩邊我們都會推展，我是以減少不便，逐步與內地希望在這方面達到一些方案，會盡快做，但亦要尊重內地『7+3』的檢疫要求。」

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