抵港檢疫改3+4 四天監察期配合黃碼可外出

海外及台灣抵港人士,酒店檢疫日數由7天減至3天,餘下4天只需接受醫學監察,配合安心出行紅黃碼,政府強調新的檢疫安排,是檢視了疫情數據。

檢疫期縮短到三天,海外人士抵港當天不再視為第一天,而變成第零天,變相要在酒店4日3夜後才可離開,回家開始4天醫學監察。

醫務衞生局局長盧寵茂說:「醫學上很多類似的計算,第一日會視為第零日,事發當日視作第零日,今次這個只是對齊定義,從檢疫角度來看,旅客剛到香港不可能視為已檢疫一日。」

措施星期五正式實施,不過政府指現時正在酒店檢疫的人,如果已經隔離滿三晚,都可以提早離開,期間受「黃碼」限制。政府說檢視了疫情數據,每1,000名旅客有40名確診者,近八成人在機場或兩天後在檢疫酒店的核酸檢測找到,其餘的人抵港第三天後驗到陽性,佔旅客總數不足1%。

盧寵茂說:「風險水平是與本地相若,也相比本地密切接觸者居家檢疫時發現陽性比率為低,若然按現時措施多4晚酒店檢疫,即是總共檢疫酒店去到7晚的話,似乎不是很符合成本效益,也會影響香港連接國際。」

除了海外及台灣抵港人士,所有來自內地及澳門,但並非用「回港易」或「來港易」抵港的人,居家檢疫期亦會縮短至3晚,餘下4晚改為自我監察,但不受黃碼限制,抵港第4及第6天要做核酸檢測,星期二起,這批人在抵港第三天早上9時後除下電子手環。

香港特區行政長官李家超說:「我們與海外接軌、與內地通關,是沒有矛盾,兩邊我們都會推展,我是以減少不便,逐步與內地希望在這方面達到一些方案,會盡快做,但亦要尊重內地『7+3』的檢疫要求。」

