舊金山(三藩市)華埠商家在經歷一連串的夜間搶劫與盜竊案後,集體向舊金山警方提出要求,希望警察可以在社區安全上有所作為。

再近一個多月內,舊金山華埠總共發生10宗商業搶案,很多都發生在夜間時段,警方宣布將在晚上增加華埠的巡邏員警。

閉路電視畫面中的Dim Sum Corner,在上週四晚間遭爆竊,匪徒向大門丟石頭並闖入店內,盜走兩台收銀機。

當地有居民也表示,在華埠不再感到安全,他想起以前晚上都還可以獨自在街上行走,如今華埠的治安讓他感到害怕。

當地警方表示,已經加派人員在夜間巡邏,也積極的面對及處理當地治安問題。

新上任地檢官謝安宜也表示,會跟警察局配合,讓匪徒知道舊金山不再是一個可以讓他們為所欲為的地方。

