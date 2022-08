王毅指孫中山先生會罵蔡英文是不肖子孫

【有線新聞】

中美雙方出席東盟會議未有安排雙邊會談,但隔空交鋒。中國國務委員兼外長王毅批評美國改變台海現狀,警告對方不要製造更大危機,又指孫中山先生會罵蔡英文是不肖子孫。

王毅和美國國務卿布林肯在柬埔寨金邊同場出席東亞合作系列外長會議,兩人並無安排單獨會面。他又聯同俄羅斯代表在日本外相林芳正發言時離場,輿論相信是與日方對台立場有關。

王毅批評美方所說北京改變台海現狀完全是造謠和污衊,反駁是美國和分裂勢力打破現狀,不斷掏空「一中」。

他說:「民進黨當局這些年來不斷推動漸進式的台獨,大搞去中國化,在所有國際和多邊場合試圖搞兩個中國、搞一中一台,這不是明目張膽改變現狀嗎?如果孫中山先生地下有靈,他也會指著蔡英文的鼻子說她是不肖子孫。」

他又正告美國要履行、尊重中國主權及領土完整的承諾,不再干涉中國內政,不再縱容和支持「台獨」勢力:「美國的慣用手法是製造出一個問題來,然後利用這個問題來實現自己的目標。但是在中國面前,這套做法行不通,我們要發出警示,美國不要輕舉妄動,美國不要製造更大危機。」

布林肯則指解放軍針對台灣的軍演,反映北京挑釁升級,形容危險行徑提升至新水平。

他說:「北京選擇過度反應,以佩洛西議長訪台為藉口,在台海周邊增加軍事挑釁行動;事實上,佩洛西出訪是和平的,無理由出現極端、不相稱及升級的軍事行動。」

布林肯重申一個中國政策不變、不支持台獨,強調美國不會採取行動引發危機,期望兩岸分歧可和平解決。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。