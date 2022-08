【有線新聞】

美國總統拜登首次親自回應近日台海局勢,他相信中方不會將行動升級。

他說:「我不憂慮,但我關注現時北京盡量調動解放軍,我不相信北京會做更多的事。」

記者又問他,是否認為眾議院議長佩洛西不應訪台,他回答說:「那是她自己的決定。」

拜登日前解除隔離後,到了特拉華州與家人團聚,周一由當地轉到肯塔基州,準備與夫人吉爾視察當地的水災災情及善後工作。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。