【KTSF】

東灣柏克萊市發生槍擊案,疑犯嘗試打劫一間酒舖,開槍擊中酒舖職員。在舊金山(三藩市)亦發生槍擊案,警方與疑犯駁火。

案發於柏克萊市Adeline街3027號的酒舖,根據警方,一名持槍男子昨天於下午約4點30分,入到酒舖試圖打劫,店員還擊但遭到槍擊,店員嚴重受傷正在醫院治理,疑犯仍然在逃。

而在舊金山Mission區16街夾Van Ness街,舊金山警方週六要拘捕一名男子的時候,男子逃走,警員追捕男子途中,男子向警員開火,警員隨即開槍還擊,無人受傷,警員亦最終拘捕該名男子。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。