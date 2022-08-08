Milpitas越裔市議員Anthony Phan違選舉改革法被罰（視頻）

August 8, 2022 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 萬若全報導】

Milpitas越南裔市議員Anthony Phan，在2016年首次競選市議員，違反了選舉改革法，近期被罰15,000元。

根據The Mercury News，2016年才22歲的Anthony Phan，首次競選Milpitas市議員，他成立了競選委員會。

委員會8月24日申報，Phan收到了$43,000的貸款，但是公平政治實踐委員會（Fair Political Practices Commission，FPPC）很快發現，銀行根本沒有這筆紀錄，反而在9月有一筆5,000元存入。

根據FPPC，Phan陳述，他原本是要存這筆$43,000元貸款押金，他說他把所有的錢都放在一個Nike鞋盒裡，然後交給他的財務主管，也就是他的表弟，但是他的表弟從沒有存這筆錢，而當時他的表弟才14歲，因表弟的母親說，14歲的孩子不要把這麽大數額的現金存入委員會的銀行帳戶，表弟母親把剩下的錢保管起來了，最後只向銀行帳戶存入了5000元。

當被問及為什麽雇用當時還未成年的表弟時，Phan說，競選團隊都會招募年輕義工，讓他們有機會獲得寶貴經驗，他很感激有家人當義工，但他承認這是個錯誤。

Phan說，一直到選舉結束，他才知道錢沒有存進去。

在發現錯誤的存款後，Phan說修改了自己的競選文件，聲稱2萬元的貸款已經被寬免。

Phan說，這是他第一次競選市議員，剛從大學畢業，22歲，犯了錯誤，承擔了責任，從那以後成長了很多。

Phan 2016當選Milpitas市議員，2020年連任成功，上個星期，他宣布要競選Milpitas市長，他在聲明中說，「在展開市長競選活動之前，解決了這個問題，這個問題已經過去，重新開始處理重大問題，並推動Milpitas向前發展」。

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