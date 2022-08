Milpitas越裔市議員Anthony Phan違選舉改革法被罰（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

Milpitas越南裔市議員Anthony Phan,在2016年首次競選市議員,違反了選舉改革法,近期被罰15,000元。

根據The Mercury News,2016年才22歲的Anthony Phan,首次競選Milpitas市議員,他成立了競選委員會。

委員會8月24日申報,Phan收到了$43,000的貸款,但是公平政治實踐委員會(Fair Political Practices Commission,FPPC)很快發現,銀行根本沒有這筆紀錄,反而在9月有一筆5,000元存入。

根據FPPC,Phan陳述,他原本是要存這筆$43,000元貸款押金,他說他把所有的錢都放在一個Nike鞋盒裡,然後交給他的財務主管,也就是他的表弟,但是他的表弟從沒有存這筆錢,而當時他的表弟才14歲,因表弟的母親說,14歲的孩子不要把這麽大數額的現金存入委員會的銀行帳戶,表弟母親把剩下的錢保管起來了,最後只向銀行帳戶存入了5000元。

當被問及為什麽雇用當時還未成年的表弟時,Phan說,競選團隊都會招募年輕義工,讓他們有機會獲得寶貴經驗,他很感激有家人當義工,但他承認這是個錯誤。

Phan說,一直到選舉結束,他才知道錢沒有存進去。

在發現錯誤的存款後,Phan說修改了自己的競選文件,聲稱2萬元的貸款已經被寬免。

Phan說,這是他第一次競選市議員,剛從大學畢業,22歲,犯了錯誤,承擔了責任,從那以後成長了很多。

Phan 2016當選Milpitas市議員,2020年連任成功,上個星期,他宣布要競選Milpitas市長,他在聲明中說,「在展開市長競選活動之前,解決了這個問題,這個問題已經過去,重新開始處理重大問題,並推動Milpitas向前發展」。

