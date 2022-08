【KTSF】

東灣Walnut Creek圖書館因人手短缺,週五週六都會關閉。

Contra Costa縣圖書館系統公佈,由於人手短缺,位於Broadway街的Walnut Creek圖書館,週五和週六關閉,將於下週一上午10點重新開放。

圖書館未有解釋人手短缺的原因,他們鼓勵那些希望每天去圖書館的市民,可選擇去新開的Pleasant Hill圖書館,或其它在Ygnacio Valley、Concord、Clayton和Lafayette的圖書館。

