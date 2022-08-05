美國猴痘病例全球最高 拜登政府宣布進入緊急狀態（視頻）

August 5, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF】

拜登政府宣佈猴痘爆發進入公共衛生健康的緊急狀態，現在美國猴痘病例數目是全球最高。

白宮發言人Karine Jean-Pierre說：「這一個宣佈將會加速疫苗的生產和供應，包括新的疫苗劑量策略，可增加疫苗的劑量五倍。」

拜登政府説，今次頒佈公共衛生緊急狀態，可以增加撥款和措施來應對猴痘的傳播，例如聯邦疾控中心可以調派更多人手處理疫情。

上星期，拜登政府已經在各州分配了額外26萬6千劑的猴痘疫苗，和增加訂購劑量，Bavarian Nordic製造的疫苗將會提早在9月抵達。

國家衛生研究院的官員說，未來疫苗有可能以較小劑量的皮內注射，取代原本獲准的皮下注射，這樣便可以為更多人接種疫苗。

聯邦食品及藥物管理局局長認為，皮內注射的方法很好，預期在未來幾天就此做決定。

聯邦疾控中心（CDC）說到目前為止，全國有6617宗感染個案。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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