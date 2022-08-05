【KTSF 張擎鳳報導】

聯邦運輸部建議修改機票退票規定，加強保障飛機乘客。

根據現在規定，只有在飛機起飛時間發生重大變化時，航空公司才需要退回機票費用。

運輸部建議放寛退票規定，如果航空公司更改內陸航班的起飛或抵達時間超過3個小時，更改航班起飛或降落的機場、改變或增加航程停站安排，或改變原定使用的飛機型號，而導致旅客的飛行體驗大打折扣，乘客可以獲得退款。

運輸部又建議，要求航空公司提供不會過期的代用券，給因疫情相關的原因而無法飛行的乘客。

運輸部正收集公眾意見，民眾可以到運輸部網站就新建議提出意見，當局也會在8月22日舉行視像公聽會。

根據Flight Aware網站，自亡兵紀念日以來，全國的航空公司已取消約4萬班航班。

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