【KTSF 張擎鳳報導】

聯邦運輸部建議修改機票退票規定,加強保障飛機乘客。

根據現在規定,只有在飛機起飛時間發生重大變化時,航空公司才需要退回機票費用。

運輸部建議放寛退票規定,如果航空公司更改內陸航班的起飛或抵達時間超過3個小時,更改航班起飛或降落的機場、改變或增加航程停站安排,或改變原定使用的飛機型號,而導致旅客的飛行體驗大打折扣,乘客可以獲得退款。

運輸部又建議,要求航空公司提供不會過期的代用券,給因疫情相關的原因而無法飛行的乘客。

運輸部正收集公眾意見,民眾可以到運輸部網站就新建議提出意見,當局也會在8月22日舉行視像公聽會。

根據Flight Aware網站,自亡兵紀念日以來,全國的航空公司已取消約4萬班航班。

