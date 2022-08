【KTSF 朱慧琪報導】

消費品安全委員會表示,擁有TJ Maxx和Marshalls等公司的TJX,因旗下公司出售逾1,200件已經宣佈召回的嬰兒產品,同意民事賠償的1,300萬元罰款。

涉事的嬰兒產品,從2014年3月到2019年10月期間出售,21種召回的嬰兒產品,包括Kids II Rocking嬰兒搖籃,它曾導致5名嬰兒死亡,以及是Fisher Price Rock ‘n Play嬰兒搖籃,在十年間曾導致超過30名嬰兒死亡。

TJX公司與消費品安全委員會達成的和解協議指,該公司故意出售和分銷那些召回的產品,而TJX除了支付罰款外,還表示將制定一項計劃,以確保遵守《消費品安全法》,但是TJX表示,和解並不代表公司承認意違反了《安全法》。

