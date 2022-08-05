舊金山華埠多間餐館接連遭爆竊

【KTSF 萬若全報導】

舊金山（三藩市）華埠這個星期連續兩天發生餐館遭到爆竊，其中一間餐館今年已經是第三次，老闆感嘆生意快做不下去了。

餐館被爆竊，一下損失上千元，對任何小商業來說，都是個沉重負擔。

Dim Sum Corner老闆Jaynry Mak說：「我們每天都在虧錢，我在想到底值得嗎？」

週四凌晨兩點多，位於華埠的Dim Sum Corner遭到爆竊，玻璃門被打碎，兩個收銀機被偷走，Mak說：「警察十分鐘後趕到，但已造成損壞。」

Mak有一個給承包商的快速撥號，因為這是今年第三次發生，膠合板還放在她的餐廳內，修理玻璃門面，她已經損失數千元。

Mak說：「現在我的門沒打開，我那裡有一塊木頭，這是近來生意最差的一天，因為客人甚至不知道我在營業。」

Dim Sum Corner不是唯一的受災戶，餐廳爆竊在華埠不時發生，附近的Bregoni Bistro在星期三遭到爆竊，玻璃門被砸碎，現金及iPad被偷走。

店主的後父Stanley說：「我簡直不敢相信，為什麼我們繳稅，我們支付一切，我們從未未違法，但卻發生這事。」

商家希望華埠警察局能夠多派員警巡邏。

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