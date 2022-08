舊金山華埠多間餐館接連遭爆竊

【KTSF 萬若全報導】

舊金山(三藩市)華埠這個星期連續兩天發生餐館遭到爆竊,其中一間餐館今年已經是第三次,老闆感嘆生意快做不下去了。

餐館被爆竊,一下損失上千元,對任何小商業來說,都是個沉重負擔。

Dim Sum Corner老闆Jaynry Mak說:「我們每天都在虧錢,我在想到底值得嗎?」

週四凌晨兩點多,位於華埠的Dim Sum Corner遭到爆竊,玻璃門被打碎,兩個收銀機被偷走,Mak說:「警察十分鐘後趕到,但已造成損壞。」

Mak有一個給承包商的快速撥號,因為這是今年第三次發生,膠合板還放在她的餐廳內,修理玻璃門面,她已經損失數千元。

Mak說:「現在我的門沒打開,我那裡有一塊木頭,這是近來生意最差的一天,因為客人甚至不知道我在營業。」

Dim Sum Corner不是唯一的受災戶,餐廳爆竊在華埠不時發生,附近的Bregoni Bistro在星期三遭到爆竊,玻璃門被砸碎,現金及iPad被偷走。

店主的後父Stanley說:「我簡直不敢相信,為什麼我們繳稅,我們支付一切,我們從未未違法,但卻發生這事。」

商家希望華埠警察局能夠多派員警巡邏。

