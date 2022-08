洛杉磯汽車疑超速衝紅燈撞多車 至少6死8傷

【KTSF 朱慧琪報導】

南加州洛杉磯發生致命交通意外,一架車懷疑超速衝紅燈,撞上於十字路口的汽車,被撞的車群即場發生爆炸,造成6人死亡,其中包括一名嬰兒和孕婦,另外至少8人受傷。

加州公路巡警表示,週四下午1時半左右,於離洛杉磯市中心10英里的Windsor Hills,一個油站旁的十字路口發生致命車禍,一架Mercedes-Benz汽車超速衝紅燈,撞上於十字路口的汽車,被撞的車群隨即發生爆炸。

目擊者Debra Jackson說:「我聽到大聲爆炸聲,轉身見火光衝過所有人。」

有另一名目擊者稱,她曾嘗試救那名男童,但做不到。

目擊者Veronica Esquivel說:「我正在加油,突然間,我聽到了所有碰撞的聲,然後是一團火爆炸,所有東西、金屬在空中橫飛,我只可以把自己躲在油站後面。」

加州公路巡警稱,當時肇事的汽車時速至少每小時50英里,洛杉磯驗屍辦公室確認,5名成年人和一名男童死亡,其中一人是孕婦。

一輛車於電燈處旁斷開兩節,另外有8人受傷送院,其中一名傷者是40歲肇事女司機,她情況嚴重。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。