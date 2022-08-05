洛杉磯汽車疑超速衝紅燈撞多車 至少6死8傷

August 5, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(CBS Los Angeles / YouTube)

【KTSF 朱慧琪報導】

南加州洛杉磯發生致命交通意外，一架車懷疑超速衝紅燈，撞上於十字路口的汽車，被撞的車群即場發生爆炸，造成6人死亡，其中包括一名嬰兒和孕婦，另外至少8人受傷。

加州公路巡警表示，週四下午1時半左右，於離洛杉磯市中心10英里的Windsor Hills，一個油站旁的十字路口發生致命車禍，一架Mercedes-Benz汽車超速衝紅燈，撞上於十字路口的汽車，被撞的車群隨即發生爆炸。

目擊者Debra Jackson說：「我聽到大聲爆炸聲，轉身見火光衝過所有人。」

有另一名目擊者稱，她曾嘗試救那名男童，但做不到。

目擊者Veronica Esquivel說：「我正在加油，突然間，我聽到了所有碰撞的聲，然後是一團火爆炸，所有東西、金屬在空中橫飛，我只可以把自己躲在油站後面。」

加州公路巡警稱，當時肇事的汽車時速至少每小時50英里，洛杉磯驗屍辦公室確認，5名成年人和一名男童死亡，其中一人是孕婦。

一輛車於電燈處旁斷開兩節，另外有8人受傷送院，其中一名傷者是40歲肇事女司機，她情況嚴重。

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