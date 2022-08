【KTSF】

舊金山(三藩市)警察局的交通部門,將於週五在市內設突擊檢查站,打擊酒後駕駛及藥後駕駛。

當局表示,將會在晚上7時和凌晨3時在市區設檢查站,地點保密。

當局指,檢查站的位置是根據過往酒後駕車撞車和逮捕的紀錄而定。

舊金山警察局長表示,酒後駕駛很危險,會讓其他人在路上亦處於危險之中。

警察局提醒公眾,除了酒駕外,一些處方藥或非處方藥,都可能會影響駕駛,雖然藥用和娛樂性大麻是合法,但在大麻影響下駕駛是非法的。

首次被控酒駕的司機,平均面臨1萬3千5百元的罰款,以及吊銷駕照。

