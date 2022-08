【KTSF】

舊金山(三藩市)Muni巴士上造成一死一傷的槍擊案,警方週四公佈詳細案情。

警方指,警員在週三下午約3時20分接報到Velasco Ave夾Santos Street,發現20歲男受害者有明顯槍傷,警員為受害人進行心肺復甦急救。

救護員抵達後,將受害人送院搶救,受害人最終傷重不治。

警員其後得悉槍擊案還有另一名傷者,62歲的女受害人,自行去到醫院求醫,沒有生命危險。

警方暫未有拘捕任何人,舊金山警方兇殺組負責調查案件,呼籲大眾有案件相關資訊,可打匿名報料熱線:(415) 575-4444。

