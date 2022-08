舊金山市府律師興訟反對聯邦政府要求關閉Laguna Honda醫院（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山((三藩市)Laguna Honda醫院,早前因違規而失去聯邦經費,市府律師邱信福(David Chiu)提出訴訟,反對聯邦政府要求關閉醫院的決定。

舊金山為低收入人士提供長期護理照顧的Laguna Honda醫院,於去年被州調查員發現,醫院大樓內有違禁品,包括打火機及吸毒用具。

州衛生官員其後檢查時,又發現衞生有關的問題,觸發監管人員中止聯邦經費撥款,並命令醫院於9月13日前,讓所有病人出院或轉移到其他醫療設施。

舊金山市府律師邱信福,及前市府律師Louise Renne,週四宣佈針對聯邦中止該醫院經費而提出訴訟,控告聯邦衛生部及衛生部長。

要求聯邦政府取消9月13日的死線,並繼續提供撥款,直至上訴有結果,及安排好所有病人出院或轉院為止。

邱信福指,Laguna Honda醫院,是舊金山很多弱勢社群的最後安全網,醫院發揮十分關鍵的作用,隨意地關閉醫院,使到很多醫院病人處於危險中。

邱信福說:「最近有9個Laguna Honda醫院病人,於出院或轉院後死亡,是9個人,幾百條性命危在旦夕。」

而Louise Renne提出的集體訴訟,指關閉醫院及倉促的轉院過程,違反了美國殘疾人法,訴求同樣要求聯邦繼續提供撥款。

