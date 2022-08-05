舊金山市府律師興訟反對聯邦政府要求關閉Laguna Honda醫院（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(（三藩市）Laguna Honda醫院，早前因違規而失去聯邦經費，市府律師邱信福（David Chiu）提出訴訟，反對聯邦政府要求關閉醫院的決定。

舊金山為低收入人士提供長期護理照顧的Laguna Honda醫院，於去年被州調查員發現，醫院大樓內有違禁品，包括打火機及吸毒用具。

州衛生官員其後檢查時，又發現衞生有關的問題，觸發監管人員中止聯邦經費撥款，並命令醫院於9月13日前，讓所有病人出院或轉移到其他醫療設施。

舊金山市府律師邱信福，及前市府律師Louise Renne，週四宣佈針對聯邦中止該醫院經費而提出訴訟，控告聯邦衛生部及衛生部長。

要求聯邦政府取消9月13日的死線，並繼續提供撥款，直至上訴有結果，及安排好所有病人出院或轉院為止。

邱信福指，Laguna Honda醫院，是舊金山很多弱勢社群的最後安全網，醫院發揮十分關鍵的作用，隨意地關閉醫院，使到很多醫院病人處於危險中。

邱信福說：「最近有9個Laguna Honda醫院病人，於出院或轉院後死亡，是9個人，幾百條性命危在旦夕。」

​

而Louise Renne提出的集體訴訟，指關閉醫院及倉促的轉院過程，違反了美國殘疾人法，訴求同樣要求聯邦繼續提供撥款。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。