本週日SamTrans所有班次將提供免費服務

有在搭乘San Mateo縣SamTrans公車的民眾有福了,這週日起所有班次將提供免費服務,為了讓民眾習慣新的公車班表及路線。

週日8月7日起至8月20日為期兩週的期間,San Mateo公車SamTrans,將在全縣提供免費公車搭乘。

為什麼這麼好康呢?SamTrans公佈將同樣在週日開始調整服務及公車時間表,超過30條路線都有調整,包括改變行經路段、調整時間、加減停靠站排等路線及班表改變,為了讓民眾適應新的改變,前兩週提供免費搭乘。

SamTrans表示,這次大幅度的調整,是為了符合民眾要求,不但擴大服務網絡,也希望公車服務更加便民。

要進一步了解SamTrans新的服務及時刻表會如何影響,您平日的交通動線,可以上SamTrans官方網站查詢所有路線及時間改變。

