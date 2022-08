【KTSF】

賓夕法尼亞州東北部的Nescopeck縣一間屋在週五凌晨發生火警,有十人喪生。

一名義務消防員趕到現場,死者是他的親戚,他表示,十個死者,包括屋主的兒孫及其他親戚,死者年齡介乎6歲至70歲,有一些人安全逃出,目前大約7人仍然失蹤,火警原因仍然在調查中。

