Outside Lands音樂節在舊金山金門公園開鑼

【KTSF 尹晉豪報導】

Outside Lands音樂節週五在舊金山(三藩市)金門公園開鑼,帶大家去看一看現場情況。

一連三日的Outside Lands音樂節週五揭開序幕,活動再次將音樂、國際知名DJ以及美食美酒,帶到來舊金山的金門公園,預期總共會有22萬人參加這三天的活動。

雖然今年沒有嚴格的防疫規定,但活動仍建議參加者在近距離時佩戴口罩,有參加者坦言有點擔心會中招。

今次活動最平的門票要175元,最貴就達到4,699元。

Outside Lands在2019年時得到了在場販賣大麻的許可,除此之外,每年的活動期間,金門公園周邊都會被人潮與車流弄到水泄不通。

這三位的住在附近的居民都表示,不太歡迎活動,指活動為他們帶來噪音、垃圾同泊車位的問題。

但另外的居民就有不同的看法,居民Nick和Justin表示,知道這裡很多人都對噪音水平有關注,以及通常每年都會抱怨,但幾年前聽說市府同意降低噪音水平,所以應該不會太多問題,他們覺得這裡的很多人都非常喜歡這個活動。

而附近的店家就表示,活動帶來很多生意,亦讓舊金山重新發出活力。

附近店家說:「其實這星期,我們期望都會對業績或者這幾天收入,會有多一些人來堂食或外賣,希望收入會比平時高一些。」

