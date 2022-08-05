Outside Lands音樂節在舊金山金門公園開鑼

【KTSF 尹晉豪報導】

Outside Lands音樂節週五在舊金山（三藩市）金門公園開鑼，帶大家去看一看現場情況。

一連三日的Outside Lands音樂節週五揭開序幕，活動再次將音樂、國際知名DJ以及美食美酒，帶到來舊金山的金門公園，預期總共會有22萬人參加這三天的活動。

雖然今年沒有嚴格的防疫規定，但活動仍建議參加者在近距離時佩戴口罩，有參加者坦言有點擔心會中招。

今次活動最平的門票要175元，最貴就達到4,699元。

Outside Lands在2019年時得到了在場販賣大麻的許可，除此之外，每年的活動期間，金門公園周邊都會被人潮與車流弄到水泄不通。

這三位的住在附近的居民都表示，不太歡迎活動，指活動為他們帶來噪音、垃圾同泊車位的問題。

但另外的居民就有不同的看法，居民Nick和Justin表示，知道這裡很多人都對噪音水平有關注，以及通常每年都會抱怨，但幾年前聽說市府同意降低噪音水平，所以應該不會太多問題，他們覺得這裡的很多人都非常喜歡這個活動。

而附近的店家就表示，活動帶來很多生意，亦讓舊金山重新發出活力。

附近店家說：「其實這星期，我們期望都會對業績或者這幾天收入，會有多一些人來堂食或外賣，希望收入會比平時高一些。」

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