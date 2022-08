Morgan Hill建大型商業辦公樓 歡迎高科技公司進駐（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

聖荷西以南城市Morgan Hill,最近蓋了許多大型的商業辦公樓,歡迎高科技公司進駐,但有居民擔心,這個會改變原有城市風貌。

百年前,這裡全是果園,現在Morgan Hill的Butterfield Blvd,辦公樓如雨後春筍,等待新主人進駐。

經濟發展總監Matthew Mahood說:「在我身後是Butterfield 5,五棟建築4.1萬平方呎的工業、研發、先進製造業空間。」

這只是剛開始,是該市增加工作機會的計劃一部份。

說:「超過70%的勞動力,離開Morgan Hill,不是往南就是往北走,我們希望留住他們。」

這是全新的辦公園區,雖然沒有租客,但是先進的辦公樓,足以讓該市來挑選想要甚麼樣的租客。

辦公園區的沿線則是新屋建築,包括市場價格、低收入價格,甚至給農夫住的房子,對於這樣的改變,市民有不同的看法,有人還是希望保有農業城市的氣息。

居民Susan Lillibridge說:「它正在消散那種鄉村的感覺,所有的農地都是新的住房,新的排屋。」

不過也有老市民認為,多元化才能吸引遊客,振興市中心的發展。

居民Janet Spechet說:「成長對我來說沒問題,因為我們停滯了大約40年,我認為人們需要一個住的地方。」

