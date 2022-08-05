Morgan Hill建大型商業辦公樓 歡迎高科技公司進駐（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

聖荷西以南城市Morgan Hill，最近蓋了許多大型的商業辦公樓，歡迎高科技公司進駐，但有居民擔心，這個會改變原有城市風貌。

百年前，這裡全是果園，現在Morgan Hill的Butterfield Blvd，辦公樓如雨後春筍，等待新主人進駐。

經濟發展總監Matthew Mahood說：「在我身後是Butterfield 5，五棟建築4.1萬平方呎的工業、研發、先進製造業空間。」

這只是剛開始，是該市增加工作機會的計劃一部份。

說：「超過70%的勞動力，離開Morgan Hill，不是往南就是往北走，我們希望留住他們。」

這是全新的辦公園區，雖然沒有租客，但是先進的辦公樓，足以讓該市來挑選想要甚麼樣的租客。

辦公園區的沿線則是新屋建築，包括市場價格、低收入價格，甚至給農夫住的房子，對於這樣的改變，市民有不同的看法，有人還是希望保有農業城市的氣息。

居民Susan Lillibridge說：「它正在消散那種鄉村的感覺，所有的農地都是新的住房，新的排屋。」

不過也有老市民認為，多元化才能吸引遊客，振興市中心的發展。

居民Janet Spechet說：「成長對我來說沒問題，因為我們停滯了大約40年，我認為人們需要一個住的地方。」

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