【有線新聞】

MIRROR演唱會意外,工作小組舉行第二次會議。香港特區政府初步調查後估計懸掛螢幕的鋼索因金屬疲勞而斷裂,令大螢幕墜地。

意外發生後第八天,康文署說初步相信懸掛螢幕的鋼索出現金屬疲勞。康文署助理署長李子俊:「我們在現場用顯微鏡檢視,在斷裂鋼索的斷口上,相信其中一個事故原因,很大機會可能是鋼索出現金屬疲勞而引致斷裂。當然我們仍要做很多測試和檢視,才能確認到這是否最後的結論,現階段不能排除任何可能性,亦要循不同方向調查。希望事件盡快有結果,令意外不要再發生。」

至於意外責任誰屬,他說調查期間不會透露,署方將會清拆紅館部分座椅和舞台騰出空間,讓高空工程車入去,令專家可以近距離視察環境。警方連日來亦有邀請有份參與演唱會的人,到西九龍警察總部協助調查。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。