司法部起訴前總統特朗普的貿易顧問納瓦羅

August 5, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
Peter Navarro (D. Myles Cullen / White House)

【KTSF 張麗月報導】

聯邦司法部正起訴前總統特朗普的貿易顧問納瓦羅，指控他在白宮工作期間利用他的私人帳戶，收發白宮的電子郵件。

特朗普執政時的貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro），在白宮工作期間涉嫌利用私人帳戶收發白宮部份電子郵件，消息指出，納瓦錯誤保留這些屬於美國政府財產的總統紀錄。

檢察官說，在納瓦羅的私人帳戶中，約有200至250封電郵，應該存放在國家檔案局，但納瓦羅並沒有將這些電郵複製到他的政府帳戶中，當檔案員設法接觸他，以便取得這些政府電郵時，納瓦羅也沒有回覆。

今次聯邦司法部的訴訟，反映出在特朗普執政期間，聯邦紀錄的保留和儲存是多麼的隨便鬆懈。

另外，納瓦羅現正面對另一項藐視國會罪，因為他拒絕國會眾議院調查1月6日國會大樓衝擊事件的特別委員會發出的傳票，向國會作證，在7月時他也曾拒絕接受認罪協議，他聲稱特朗普告訴他，他是受到總統行政特權保護，而不用向國會作證。

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