司法部起訴前總統特朗普的貿易顧問納瓦羅

【KTSF 張麗月報導】

聯邦司法部正起訴前總統特朗普的貿易顧問納瓦羅,指控他在白宮工作期間利用他的私人帳戶,收發白宮的電子郵件。

特朗普執政時的貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro),在白宮工作期間涉嫌利用私人帳戶收發白宮部份電子郵件,消息指出,納瓦錯誤保留這些屬於美國政府財產的總統紀錄。

檢察官說,在納瓦羅的私人帳戶中,約有200至250封電郵,應該存放在國家檔案局,但納瓦羅並沒有將這些電郵複製到他的政府帳戶中,當檔案員設法接觸他,以便取得這些政府電郵時,納瓦羅也沒有回覆。

今次聯邦司法部的訴訟,反映出在特朗普執政期間,聯邦紀錄的保留和儲存是多麼的隨便鬆懈。

另外,納瓦羅現正面對另一項藐視國會罪,因為他拒絕國會眾議院調查1月6日國會大樓衝擊事件的特別委員會發出的傳票,向國會作證,在7月時他也曾拒絕接受認罪協議,他聲稱特朗普告訴他,他是受到總統行政特權保護,而不用向國會作證。

