美國連續19個月有職位增長 已抵銷疫情流失的工作

【KTSF 張麗月報導】

最新數據顯示,7月份增加了超過50萬份工作,也是連續19個月職位有增長,已經抵銷了疫情期間全部流失的職位,全國失業率就跌至3.5%。

勞工部最新發表的就業報告,顯示7月份就業市場熾熱,增加了52.8萬份工作,比預期估計的新增職位數目多出一倍,也是連續19個月職位有增長。

增加的職位主要集中在私人機構的教育和醫療健保,以及休閒款待包括餐館和酒吧等行業,不過在關鍵的服務行業,仍然比疫情之前減少超過100萬份工作。

數據也顯示,政府工的職位明顯減少,比疫情之前還欠近60萬份工作,尤其是市和縣政府的公共教育職位。

報告提到,勞動力參與率略為降至62.1%,勞工的需求依然非常強勁,某些行業的工人仍然很難招聘到,這種不平衡,導致工人的薪金上升。

截至7月,工人平均時薪按月上升0.5%,按年上升5.2%,這些增幅仍然追不上41年來最高的通脹率9.1%,至於全國失業率就跌至3.5%。

有分析指出,就業數據表現強勁,等於經濟承受得起繼續加息,意味著聯儲局可能會繼續採取激進手段去加息來控制通脹,下次開會議息是在本月底舉行。

針對這份強勁的就業報告,總統拜登認為,是因為他的經濟政策有效,但仍然有許多工作要做去控制物價。

拜登說:「很難想像創造職位的好處,你若已有工作在身,你所面對的就是飛升的物價、食品和汽油等等。」

