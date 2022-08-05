美國連續19個月有職位增長 已抵銷疫情流失的工作

August 5, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF 張麗月報導】

最新數據顯示，7月份增加了超過50萬份工作，也是連續19個月職位有增長，已經抵銷了疫情期間全部流失的職位，全國失業率就跌至3.5%。

勞工部最新發表的就業報告，顯示7月份就業市場熾熱，增加了52.8萬份工作，比預期估計的新增職位數目多出一倍，也是連續19個月職位有增長。

增加的職位主要集中在私人機構的教育和醫療健保，以及休閒款待包括餐館和酒吧等行業，不過在關鍵的服務行業，仍然比疫情之前減少超過100萬份工作。

數據也顯示，政府工的職位明顯減少，比疫情之前還欠近60萬份工作，尤其是市和縣政府的公共教育職位。

報告提到，勞動力參與率略為降至62.1%，勞工的需求依然非常強勁，某些行業的工人仍然很難招聘到，這種不平衡，導致工人的薪金上升。

截至7月，工人平均時薪按月上升0.5%，按年上升5.2%，這些增幅仍然追不上41年來最高的通脹率9.1%，至於全國失業率就跌至3.5%。

有分析指出，就業數據表現強勁，等於經濟承受得起繼續加息，意味著聯儲局可能會繼續採取激進手段去加息來控制通脹，下次開會議息是在本月底舉行。

針對這份強勁的就業報告，總統拜登認為，是因為他的經濟政策有效，但仍然有許多工作要做去控制物價。

拜登說：「很難想像創造職位的好處，你若已有工作在身，你所面對的就是飛升的物價、食品和汽油等等。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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